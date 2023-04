Calcio: Serie A, Lecce-Napoli 1-2**

Lecce, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 il Lecce nel secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64'. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al...

Lecce, 7 apr. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 il Lecce nel secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64'. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18', a cui risponde Di Francesco al 52'. In classifica gli azzurri sono saldamente primi con 74 punti, ben 19 in più della Lazio seconda, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27.