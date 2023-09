Calcio: Serie A, Lecce-Salernitana 2-0**

Lecce, 3 set. - (Adnkronos) - Il Lecce batte 2-0 la Salernitana in un match valido per la terza giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere l'incontro in favore dei padroni di casa i gol di Krstovic al 6' e Strefezza su rigore al 98...

Lecce, 3 set. – (Adnkronos) – Il Lecce batte 2-0 la Salernitana in un match valido per la terza giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere l'incontro in favore dei padroni di casa i gol di Krstovic al 6' e Strefezza su rigore al 98'. In classifica i giallorossi pugliesi salgono al 3° posto con 7 punti insieme alla Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 2.