Calcio: Serie A, manita Fiorentina, 5-0 alla Sampdoria

Firenze, 30 apr. (Adnkronos) – Manita della Fiorentina al Franchi contro la Sampdoria, I viola si impongono nettamente 5-0 nella gara valida per la 32esima giornata di Serie A e volano a 45 punti, all'ottavo posto della classifica scavalcando il Bologna, impegnato questa sera contro la Juventus. La squadra di Stankovic resta ultima a 17 punti,

In un primo tempo dai ritmi non particolarmente elevati, i viola nel recupero trovano il vantaggio con Castrovilli che era stato il giocatore più pericoloso. Il numero 10 da azione d'angolo riceve palla e con un destro al volo manda il pallone nell'angolino prima sul palo e poi in rete, con Ravaglia che non può nulla. La squadra di Italiano si scatena nella ripresa.

Al 62' Castrovilli premia la sovrapposizione di Ranieri, Ravaglia evita l'autorete di Murillo, ma Jovic da terra riesce a servire Dodo che manda il sinistro deviato sotto la traversa per il 2-0. Al 66' i viola calano il tris con Duncan che di sinistro batte Ravaglia. La Sampdoria non riesce a reagire e la Fiorentina dilaga: al 76' Kouame fa 4-0 con un preciso filtrante. I blucerchiati in balia dell'avversario rischiano in almeno altre tre occasioni e capitolano ancora all'88' con Terzic che firma il 5-0 grazie al servizio di Jovic, al terzo assist vincente di giornata.