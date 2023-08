Calcio: Serie A, Milan non vuole fermarsi, in quota il Torino prova a sfatare il tabù San Siro

Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – Il nuovo Milan di Stefano Pioli, che ha ben impressionato nel posticipo di lunedì sera contro il Bologna, vuole confermarsi in casa contro il Torino, fermato sul pari dal Cagliari all’esordio. I granata, non vincono nella San Siro rossonera addirittura dal 1985 ma partono ancora indietro nelle quote, a 5,65 su Betflag, quota che sale a 5,85 su Planewin365, contro la vittoria rossonera, fissata a 1,62 con il segno "X" visto a 3,80. Il Torino non trova il gol in casa del Milan dall’agosto del 2016, numeri che fanno prevalere ancora una volta il No Gol, a 1,68 sul Goal visto 2,07. Per quanto riguarda il risultato esatto, per i bookie avanti l’1-0 a 5,25, sale a 8,50 il secondo pari a reti bianche per il Toro, con l’1-2 granata dato a 17,55. Dopo l’ottimo esordio del Dell’Ara, c’è attesa per la prima in casa di Christian Pulisic, offerto ancora tra i marcatori a 3,75 con il gol dell’ex di Pietro Pellegri visto a 6.