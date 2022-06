Milano, 24 giu. – (Adnkronos) – E' stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022-2023. Il Milan campione d'Italia esordirà in casa contro l'Udinese nel fine settimana del 13-14 agosto. l'Inter al via in trasferta contro il Lecce, mentre la Juventus ospiterà il Sassuolo.

Questa la prima giornata: Fiorentina-Cremonese; Verona-Napoli; Juventus-Sassuolo; Lazio-Bologna; Lecce-Inter; Milan-Udinese; Monza-Torino; Salernitana-Roma; Sampdoria-Atalanta; Spezia-Empoli.