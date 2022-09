Monza, 5 set. – (Adnkronos) – L'Atalanta batte 2-0 il Monza nel posticipo della quinta giornata di Serie A disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. A decidere il match il gol di Hojlund al 57' e l'autorete di Marlon al 65'.

In classifica gli orobici sono primi in solitaria con 13 punti, mentre il Monza resta ultimo a quota zero.