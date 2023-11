Calcio: Serie A, Napoli prova a sfatare il 'tabù Maradona', con l’Empoli quote sorridono a Garcia

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - Vietato sbagliare per il Napoli di Rudi Garcia. Contro l’Empoli gli azzurri provano a sfatare il 'tabù Maradona' e a ottenere una vittoria che, in casa, manca dal 27 settembre con l’Udinese. Su 888sport e Goldbet l’«1» si g...

Roma, 10 nov. – (Adnkronos) – Vietato sbagliare per il Napoli di Rudi Garcia. Contro l’Empoli gli azzurri provano a sfatare il 'tabù Maradona' e a ottenere una vittoria che, in casa, manca dal 27 settembre con l’Udinese. Su 888sport e Goldbet l’«1» si gioca a 1,22 mentre una vittoria dei toscani oscilla tra 11 e 12. Nel mezzo il pareggio, uscito nelle ultime due partite casalinghe del Napoli, paga 6,75 volte la posta. La scorsa stagione entrambi gli scontri diretti si chiusero con il 2-0 Napoli, risultato che si gioca a 7, e, considerando che l’Empoli ha il peggior attacco dei top campionati europei, i bookmaker puntano sul No Goal a 1,80 contro il Goal a 1,90. Nell’ultimo scontro diretto a Empoli e nell’ultima partita di Serie A, contro il Milan, il Napoli ha chiuso in 10 contro 11: i betting analyst vedono un altro rosso per i partenopei a 11.