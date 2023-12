Calcio: Serie A, Pedro stende il Cagliari e la Lazio torna a vincere dopo 3 giornate

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Dopo il raggiungimento della qualificazione agli ottavi di finale di Champions Leage la Lazio supera 1-0 il Cagliari e torna a vincere anche in Serie A dopo 3 giornate pur non brillando particolarmente. All'Olimpico i biancocelesti superano i rossoblù grazie ...

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – Dopo il raggiungimento della qualificazione agli ottavi di finale di Champions Leage la Lazio supera 1-0 il Cagliari e torna a vincere anche in Serie A dopo 3 giornate pur non brillando particolarmente. All'Olimpico i biancocelesti superano i rossoblù grazie a un gol di Pedro all'8'. Al 27' la partita si fa ancora più in salita per i sardi per l'espulsione di Makoumbou. La squadra di Ranieri si batte comunque con generosità e al 91' va a un passo dal pari ma Provedel compie una prodigiosa parata, deviando in angolo un colpo di testa a botta sicura di Pavoletti. Grazie al successo odierno i capitolini salgono a quota 20 in classifica agganciando al 7° posto Atalanta e Fiorentina; il Cagliari è invece 18° con la metà esatta dei punti.

E' ottimo l'avvio dei ragazzi di Sarri che dopo 8 minuti passano in vantaggio con l'ex attaccante di Barcellona e Chelsea. Lo spagnolo è bravissimo a sfruttare al meglio l'assist dalla destra di Lazzari. e superare Scuffet. Al 27' l'altra svolta del match: Makoumbou trattiene Guendouzi, lanciato a rete, e viene espulso dall'arbitro Dionisi dopo un consulto al Var.

Nella ripresa il Cagliari prova a riequilibrare la partita ma fatica a causa dell'inferiorità numerica. Al 12' Sarri perde Luis Alberto per un problema fisico e a uno spento Ciro Immobile subentra Isaksen, che si crea un'occasione importante, ma da due passi non riesce a superare Scuffet. Entrano anche Felipe Anderson e Castellanos e la manovra biancoceleste ne risente positivamente, con diverse occasioni da gol create ma il risultato però resta inchiodato sull'1-0 fino al termine del match, con qualche rischio nel finale per il colpo di testa di Pavoletti salvato da Provedel.