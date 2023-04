Calcio: Serie A, per Spezia-Monza equilibrio in quota, i liguri cercano punti salvezza

Calcio: Serie A, per Spezia-Monza equilibrio in quota, i liguri cercano punti...

Calcio: Serie A, per Spezia-Monza equilibrio in quota, i liguri cercano punti...

Calcio: Serie A, per Spezia-Monza equilibrio in quota, i liguri cercano punti...

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Spezia e Monza si affronteranno alle 20:45 di venerdì 28 aprile per la 32° giornata di Serie A. Sfida molto importante per la formazione allenata da mister Semplici, in ottica salvezza: con soli 14 punti nel 2023, infatti, i liguri sono scesi fino alla quartu...

Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – Spezia e Monza si affronteranno alle 20:45 di venerdì 28 aprile per la 32° giornata di Serie A. Sfida molto importante per la formazione allenata da mister Semplici, in ottica salvezza: con soli 14 punti nel 2023, infatti, i liguri sono scesi fino alla quartultima posizione, con solo un punto di margine sul Verona terzultimo. Di fronte, i brianzoli sono lanciatissimi, con due vittorie consecutive, e, dopo aver superato la fatidica quota 40, puntano la top-10. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it e Scommessemania, nei pronostici regna l’equilibrio: il segno «2», leggermente favorito, è offerto rispettivamente a 2,60 e 2,50, mentre l’«1» oscilla tra 2,70 e 2,75; infine, la «X» paga tra 3 e 3,20 volte la posta giocata. Tra le altre opzioni, l’Under, a 1,73, è favorito sull’Over, a 1,99, così come il Goal è avanti sul No Goal, rispettivamente a 1,77 e 1,94. Lo Spezia arriva da tre “1-1” nelle ultime quattro partite, e questo rimane ampiamente il risultato esatto ritenuto più probabile, a quota 6,40; più staccati lo 0-1, a quota 9, l’1-0, a 9,50, e il 2-1, a 11.