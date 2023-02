Calcio: Serie A, quote da 1 per Milan-Atalanta, Napoli e Inter puntano alla vittoria

Calcio: Serie A, quote da 1 per Milan-Atalanta, Napoli e Inter puntano alla v...

– (Adnkronos) – Allontanata la sconfitta nel derby e la crisi di inizio anno, il Milan riparte dai tre 1-0 consecutivi tra campionato e Champions. Al Meazza, i rossoneri ospitano l'Atalanta e cercano un altro successo per non perdere di vista il secondo posto occupato dall'Inter. Dietro ai campioni d'Italia c'è proprio la squadra di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. I betting analyst di Stanleybet.it vedono avanti gli uomini di Pioli, con il successo offerto a 2,15 contro il «2» a 3,30.

Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,40. Il Goal prevale nettamente a 1,68, mentre il No Goal si gioca a 2,05. Maggiore equilibrio invece tra Under, a 1,88, e Over a 1,82. Le ultime tre vittorie del Milan sono arrivate con tre marcatori diversi: stavolta i rossoneri puntano ancora su Olivier Giroud, a segno contro il Torino, per cui una rete vale 2,75 la posta, mentre una doppietta è vista a 10.

L'Atalanta punta ancora su uno straripante Hojlund, rivelazione di questo campionato per la Dea: un suo gol a San Siro è visto a 3,75.

Il weekend della ventiquattresima giornata sarà aperto dalla capolista Napoli di Luciano Spalletti, che fa visita alla squadra che l'ha lanciato in panchina. L'Empoli non sembra però rappresentare grosse insidie per il tecnico di Certaldo, il cui successo esterno si gioca a 1,46. Alta la quota del segno «1», che si attesta a 6,40, con il pari a 4,60.

Al Castellani prevale l'Over, visto a 1,62, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,15 la posta. Equilibrate le quote del Goal, a 1,80, e del No Goal a 1,91. Davanti i partenopei fanno ancora una volta affidamento su Victor Osimhen, per cui un gol si gioca a 2,40. Attenzione anche a Kvicha Kvaratskhelia, offerto marcatore a 3.

In trasferta anche l'Inter di Simone Inzaghi, che torna a Bologna a dieci mesi dal disastro che lanciò il Milan verso lo scudetto.

I nerazzurri al Dall'Ara stavolta vedono i tre punti, in quota a 1,73, contro l'«1» a 4,80. Alta anche la quota del segno «X», che si attesta a 3,60. Il No Goal è avanti di poco a 1,80, mentre il Goal si gioca a 1,92. Prevale invece l'Under a 1,75, contro l'Over a 1,95.

Scendono in campo nei posticipi, invece, Juventus, Roma e Lazio, impegnate al giovedì in Europa e Conference League. La formazione di Maurizio Sarri affronterà lunedì la Sampdoria: l'«1» è avanti a 1,42, mentre la vittoria esterna dei blucerchiati penultimi in classifica si gioca a 7,50. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 4,40.

I giallorossi, dopo il 2-0 al Salisburgo, fanno visita martedì alla Cremonese per mantenere il terzo posto in classifica, e sul campo del fanalino di coda vedono il successo a 1,73. I grigiorossi, per cui la retrocessione appare ormai inevitabile, sono offerti a 5, con il pari alto a 3,50. Martedì è anche il giorno del derby della Mole: la Juventus ospita il Torino all'Allianz Stadium e vede la vittoria a 1,76. Il colpaccio granata vale 4,80 la posta, mentre la «X» si gioca a 3,50.