Calcio: Serie A, quote in bilico per Fiorentina-Juventus

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – Grande attesa per il posticipo di domani sera, che vedrà di fronte la Fiorentina e la Juventus. Da un lato i viola, chiamati a scuotersi contro i grandi rivali dopo due ko di fila in campionato; dall’altra i bianconeri, rientrati in piena corsa scudetto e all’inseguimento dell’Inter. In quota il duello si apre con uno scarto minimo tra le due squadre: sono gli uomini di Allegri a partire in leggero vantaggio su Planetwin365, a 2,50, con i gigliati subito dietro a 2,92, mentre un altro pareggio dopo quello della scorsa stagione, sempre al Franchi, pagherebbe 3,25. Lunghissima la serie di Under arrivata negli ultimi precedenti: i sette incroci più recenti – tra campionato e Coppa Italia – sono tutti finiti con meno di tre reti complessive e un’altra partita dal punteggio "basso" si gioca a 1,77 contro l’1,94 dell’Over.

Una previsione che tiene conto anche della difesa della Juventus, imbattuta da cinque partite. Un’altra partita a porta inviolata pagherebbe 3,22, almeno un gol della Fiorentina è invece a 1,24. Per continuare la rincorsa alla vetta, Allegri punta sulla coppia Dusan Vlahovic-Federico Chiesa, ex del match mai a segno contro la Fiorentina. Il gol del serbo – assente ormai da settembre – si gioca a 3 su Snai, mentre sale a 4 il timbro dell’azzurro. Tra i padroni di casa occhi puntati su Nico Gonzalez, a segno contro la Juve nell’ultima vittoria toscana, a 3,50 mentre il primo gol in campionato di Arthur, in prestito proprio dal club torinese, è visto a 12.