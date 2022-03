Roma, 30 mar. (Adnkronos) – La Lega Serie A ha deciso le date dei recuperi delle gare di campionato che non sono state disputate a causa dei troppi casi di Covid nei gruppi squadra. La Lega ha fissato per mercoledì 27 aprile la data dei recuperi delle gare Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter, mentre Atalanta-Torino è stata riprogrammata per l'11 maggio.

La sfida tra Udinese e Salernitana sarà invece disputata il 20 aprile.