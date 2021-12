Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – L'Inter è in vantaggio per 3-0 sulla Roma al termine del primo tempo dell'anticipo della 16esima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. Di Calhanoglu al 15', Dzeko al 24' e Dumfries al 39' le reti dei nerazzurri.