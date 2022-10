Calcio: Serie A, Roma multata di 15.000 euro per cori contro Napoli

Roma, 25 ott. – (Adnkronos) – Quindicimila euro di multa alla Roma per i cori contro Napoli dei propri tifosi. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A perché i sostenitori giallorossi hanno "intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria".

Ammende anche a Cremonese (3.000 euro); Lazio, Lecce, Spezia e Udinese (2.000 euro).