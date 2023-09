Calcio: Serie A, Salernitana-Frosinone 1-1**

Salerno, 22 set. – (Adnkronos) – Salernitana e Frosinone pareggiano 1-1 nell'anticipo della quinta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio degli ospiti con Romagnoli al 12', risponde Cabral al 52'. In classifica i ciociari agganciano momentaneamente al 4° posto il Lecce a quota 8, mentre i campani, ancora a secco di vittoria in campionato, sono in 15/a posizione con 3 punti come Lazio, Sassuolo e Udinese.