Calcio: Serie A, Salernitana-Torino 0-2 dopo il primo tempo

Salerno, 18 set. - (Adnkronos) - Il Torino è in vantaggio per 2-0 sulla Salernitana alla fine del primo tempo del posticipo della quarta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere sin qui la partita i gol di Buongiorno al 15' e Rado...