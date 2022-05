Calcio: Serie A, Salernitana-Venezia 2-1**

Salerno, 5 mag. – (Adnkronos) – La Salernitana batte 2-1 il Venezia nel recupero della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Per i padroni di casa in gol Bonazzoli su rigore al 7' e Verdi al 67'; momentaneo 1-1 per i lagunari firmato da Henry al 58' che finiscono la partita in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Ampadu all'89'.

In classifica i granata salgono al 17° posto a quota 29 scavalcando di una lunghezza il Cagliari; il Venezia al 10° ko di fila resta ultimo con 22 punti.