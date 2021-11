Genova, 27 nov. – (Adnkronos) – La Sampdoria batte 3-1 il Verona nell'anticipo della 14esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al vantaggio scaligero con Tameze al 37', replicano Candreva al 51', Ekdal al 77' e Murru al 90'.

In classifica i gialloblù restano fermi a quota 19 in nona posizione, mentre i blucerchiati agganciano Sassuolo e Venezia in tredicesima piazza con 15 punti.