Calcio: Serie A, Sassuolo-Juventus 4-2**

Reggio Emilia, 23 set. -(Adnkronos) – Il Sassuolo batte 4-2 la Juventus in un match della quinta giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Neroverdi a segno con Laurentié al 12', Berardi al 41', Pinamonti all'82' e autogol di Gatti al 95'. Per i bianconeri non bastano l'autogol di Vina al 21' e la rete di Chiesa al 78'. In classifica la Juventus resta ferma a quota dieci in quarta posizione, mentre il Sassuolo aggancia l'Atalanta al decimo posto con sei punti.