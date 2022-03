Reggio Emilia, 18 mar. -(Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Sassuolo-Spezia, anticipo della 30/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con il rigore trasformato da Berardi (alla presenza numero 300 in neroverde) al 17' risponde Verde al 36'.