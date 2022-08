La Spezia, 27 ago. – (Adnkronos) – Lo Spezia è in vantaggio per 2-1 sul Sassuolo, al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Picco' della città ligure. Al vantaggio degli ospiti con Frattesi al 27', replicano Bastoni al 30' e Nzola al 48' su rigore.