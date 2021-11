La Spezia, 6 nov. – (Adnkronos) – Lo Spezia batte 1-0 il Torino nel primo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Picco' di La Spezia. A decidere il match la rete di Jacopo Sala al 13' della ripresa.

In classifica i granata restano fermi a quota 14 in dodicesima posizione, mentre i liguri salgono in quattordicesima piazza con 11 punti.