Calcio: Serie A, Torino-Bologna 2-1**

Torino, 12 dic. (Adnkronos) – Il Torino si impone 2-1 sul Bologna e sale a 22 punti in classifica avvicinando la squadra di Mihajlovic ferma a 24. Il Torino fa la partita nel primo tempo mettendo in difficoltà il Bologna, e passando in vantaggio al 24': Skov Olsen perde palla favorendo l'incursione di Lukic che serve l'assist perfetto per Sanabria che tra i due difensori rossoblù è bravo a metterla in rete.

Lo stesso Sanabria colpisce la traversa prima della fine della prima frazione. Nella ripresa è sempre la squadra di Juric a fare la gara sfiorando il raddoppio in varie occasioni prima di trovare il 2-0 al 69': Pjaca a sinistra serve Lukic che mette al centro per Pobega che conclude immediatamente, poi una deviazione di Soumaoro in porta con Skorupski che la tocca per ultimo per il raddoppio granata. Il Bologna reagisce e al 79' va a segno.

Inserimento perfetto di Sansone in area di rigore in anticipo su Milinkovic-Savic: il portiere granata esce e abbatte in pieno l'attaccante rossoblù. Rigore che realizza Riccardo Orsolini per il 2-1. Appena entrato l'attaccante rossoblù batte il penalty battendo Milinkovic Savic con un tiro di sinistro potente che va in rete. La squadra di Mihajovic continua a spingere fino al 93' quando una serie di batti e ribatti favoriscono il tiro dalla distanza di Vignato che cerca di sorprendere con il mancino Milinkovic-Savic, ma il portiere granata blocca senza problemi, regalando il successo al Torino.