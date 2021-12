Calcio: Serie A, tris alla Roma e l'Inter resta in scia al Milan

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – Prova di forza dell'Inter che si impone all'Olimpico contro la Roma con un netto 3-0 chiudendo la pratica già nella prima frazione grazie ai gol di Calhanoglu, dell'ex Dzeko e di Dumfries e infilando il quarto successo consecutivo in Serie A.

I nerazzurri restano così scia, a -1 dal Milan capolista con 38 punti, in attesa di Napoli-Atalanta di stasera al Maradona.

Contro la sua ex squadra Mourinho si affida nuovamente alla difesa a tre con Smalling, Mancini e Kumbulla a protezione della porta di Rui Patricio. A centrocampo Cristante e Veretout fanno reparto con Mkhitaryan mentre Ibanez e Vina sono gli esterni. In attacco invece Zaniolo agisce a supporto di Shomurodov.

Inzaghi lascia in panchina Lautaro schierando Correa al fianco di Dzeko. In difesa davanti ad Handanovic giocano D’Ambrosio, Skrniar e Bastoni mentre in mezzo al campo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu con Dumfries e Perisic sulle fasce.

I padroni di casa partono subito forte con Zaniolo che scende sulla fascia sinistra e pennella un pallone morbido per la testa di Shomurodov che non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d’ora viene rotto l’equilibrio con l’Inter che si porta in vantaggio.

Calhanoglu, direttamente da corner, fa partire una traiettoria velenosa che sorprende Zaniolo e Cristante, posizionati sul primo palo, e si insacca alle spalle di Rui Patricio.