Udine, 9 gen. – (Adnkronos) – L'Atalanta è in vantaggio per 3-0 sull'Udinese al termine del primo tempo del match valido per la 21esima giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena della città friulana. A decidere sin qui l'incontro i gol di Pasalic al 17', Muriel al 22' e Malinovsky al 43'.