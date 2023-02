Udine, 26 feb. - (Adnkronos) - Termina in parità sul 2-2 il match della 24/a giornata di Serie A tra Udinese e Spezia, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con la doppietta di Nzola al 6' e al 72', in mezzo le reti dei pad...

Udine, 26 feb.

– (Adnkronos) – Termina in parità sul 2-2 il match della 24/a giornata di Serie A tra Udinese e Spezia, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con la doppietta di Nzola al 6' e al 72', in mezzo le reti dei padroni di casa con Beto al 22' e Pereyra al 55'. In classifica i bianconeri salgono a quota 31 agganciando il Torino al nono posto, i liguri sono diciassettesimi con 20 punti.