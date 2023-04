Calcio: Serie A, Verona supera il Sassuolo 2-1 in rimonta

Verona, 8 apr. (Adnkronos) - Il Verona dopo una gara di grande sofferenza si impone 2-1 in rimonta sul Sassuolo. Grazie a questo successo i gialloblu si portano a 22 punti a -4 dallo Spezia quart'ultimo. Il Sassuolo invece resta a 37 punti mancando una buona occasione per far un bel balzo in av...

Verona, 8 apr. (Adnkronos) – Il Verona dopo una gara di grande sofferenza si impone 2-1 in rimonta sul Sassuolo. Grazie a questo successo i gialloblu si portano a 22 punti a -4 dallo Spezia quart'ultimo. Il Sassuolo invece resta a 37 punti mancando una buona occasione per far un bel balzo in avanti in classifica. Per la gara del Bentegodi Dionisi conferma il tridente Berardi-Pinamonti-Lauriente con Harroui preferito a Henrique a centrocampo, mentre Zaffaroni si affida a Duda e Verdi alle spalle di Lasagna.

La prima frazione di gara è molto tattica con poche emozioni, con i neroverdi che passano in vantaggio alla prima vera occasione conducono il gioco trovando il vantaggio con Harroui al 34': giocata di Berardi sulla destra, Harroui appoggia di testa in fondo alla rete per l'1-0. Ad inizio ripresa ancora pericoloso il Sassuolo al 53' Pinamonti appoggia in area per Frattesi che manda alto da ottima posizione. Al 58' ancora Pinamonti riceve al limite da Lopez e piazza il destro, ma Montipo si distende e respinge in angolo. Il Verona non riesce ad impensierire la retroguardia neroverde. Al 75' ancora Sassuolo con Henrique che serve Rogerio, rasoterra velenoso ma Montipo' respinge d'istinto. +

Al 78' occasione per il Verona, girata di testa di Magnani, con Lopez che salva sulla linea. Dopo pochi minuti arriva il pari. All'84' corner di Ngonge, arriva Ceccherini che incorna sul primo palo sorprendendo Consigli per l'1-1. Il Sassuolo cerca subito di riprendersi i tre punti e all'87' Pinamonti conclude con un destro violento, ma Montipo ci mette i pugni e devia. Finale concitato, al 93' Alvarez ci prova dalal distanza ma è ancora i, portiere dle Verona protagonista e al 95' erroraccio con i piedi di Consigli e Gaich beffa lui e il Sassuolo con un pallonetto dalla trequarti che regala i tre punti al Verona e qualche possibilità in più di arrivare alla salvezza.