Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Manuel Volpi è l'arbitro designato per dirigere Sassuolo-Spezia, anticipo della 30/a giornata di serie A in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia venerdì 18 marzo alle 18.45. Maurizio Mariani arbitrerà invece l'altro anticipo Genoa-Torino in programma sempre il 18 marzo alle ore 21 allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure.