Calcio: Serie B, sponsor Bkt prepara tour a Frosinone con quattro ex calciatori

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Sarà un evento speciale quello organizzato da Bkt Tires per la partita dell’anno tra Frosinone e Genoa. Il title sponsor della Serie BKT ha deciso infatti di stare vicino alla tifoseria di casa organizzando un’attività in città che li coinvolga in prima persona". È il testo del comunicato ufficiale della BKT in merito alla sfida tra Frosinone e Genoa, già promosse nella prossima Serie A. "A partire dalle ore 12 di sabato 13 maggio presenzierà con “A BordoC…ittà”: Una panchina da calcio mobile si sposterà toccando alcuni punti storici della città accompagnata da quattro ex calciatori che hanno fatto la storia del club, Danilo Soddimo, Marco Cari, Angelo Brunello e Paolo Santarelli che autograferanno e regaleranno i palloni da calcio di BKT Tires.

Sarà una bella occasione per tutti i tifosi di vivere con loro il prepartita di una delle gare più importanti della stagione ricordando le storiche annate che li ha visti protagonisti con la maglia del Frosinone. Le quattro leggende a partire dalle ore 12 saranno al parco Matusa dove si svolgerà l’attività. Sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti dell’evento seguendo le Instagram Stories dei canali ufficiali di Lega B e del Frosinone. Le attività di BKT sono state realizzate in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B insieme a Havas Play, agenzia che supporta BKT a livello globale nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, al Frosinone Calcio e con il patrocinio del Comune di Frosinone. Una sinergia vincente da parte di tutte le componenti chiamate in causa che si sono impegnate per garantire un evento che possa rimanere nel cuore di tutti gli appassionati della squadra appena promossa.

Prima del fischio d’inizio, infatti, la panchina farà il suo ingresso allo stadio Benito Stirpe permettendo ai quattro ex calciatori del Frosinone di vivere la partita da bordocampo. Durante l’intervallo, Danilo Soddimo, Marco Cari, Angelo Brunello e Paolo Santarelli, dopo aver salutato tutto lo stadio, lanceranno la “BKT Football Truck Challenge” che coinvolgerà due tifosi giallazzurri in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai iconico come porta-pallone ufficiale della Serie BKT".