Calcio: sessione di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare per gli azzurri

Firenze, 13 giu. – (Adnkronos) – Gli Azzurri, calciatori e staff, hanno preso parte questa mattina ad una sessione di formazione sull'intervento di rianimazione in caso di arresto cardiaco improvviso, promossa da Uefa e European Resuscitation Council (ERC) e coordinata a Coverciano dallo staff medico della Nazionale italiana. La sessione di formazione sulla Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) fa parte delle attività promosse per le Nazionali che parteciperanno questa settimana alle Finali di Nations League nei Paesi Bassi, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza di una rianimazione rapida ed efficace in caso di arresto cardiaco improvviso, che raddoppia le possibilità di sopravvivenza e potrebbe salvare ogni anno oltre 100.000 persone colpite da un arresto cardiaco improvviso.