Calcio: Setti ricorda Mascetti, 'è stato una leggenda del Verona'

Verona, 7 apr. – (Adnkronos) – "Ci uniamo al cordoglio per Mascetti, che ci ha lasciato oggi. Ci ha lasciato anche un mio amico, quindi ho un dolore doppio. Era una leggenda per il Verona, è stato l'unico d.s. che ha vinto lo Scudetto.

Ci uniamo in un forte abbraccio, insieme a tutta la città, della quale è stato un patrimonio. Ho già detto ai miei di trovare qualcosa da intitolargli, per ricordare la persona. Cerchiamo di far diventare questa giornata triste qualcosa di bello e piacevole per questa iniziativa". Il patron del Verona Maurizio Setti, nel corso della conferenza di presentazione di Hellas Verona Foundation, ricorda così Emiliano Mascetti, storico capitano gialloblù e poi ds scomparso oggi all'età di 79 anni.