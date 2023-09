Calcio: Shevchenko, 'buon avvio stagione dell'Inter ma Milan si accenderà'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Milan sarà l'anti Inter in Serie A? Durante la stagione arrivano momenti in cui qualcuno viene fuori, ora è troppo presto. L'Inter ha fatto un buonissimo inizio di stagione e questo gli da la possibilità di guardare avanti con ottimism...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Milan sarà l'anti Inter in Serie A? Durante la stagione arrivano momenti in cui qualcuno viene fuori, ora è troppo presto. L'Inter ha fatto un buonissimo inizio di stagione e questo gli da la possibilità di guardare avanti con ottimismo, verso un futuro tranquillo. Altre squadre si accenderanno e io mio aspetto che lo farà anche il mio Milan". Queste le parole di Andriy Shevchenko a margine dell’All Star Match di golf giocato al Marco Simone Golf & Country Club nell’ambito della Ryder Cup 2023, parlando di calcio. "Il mio futuro? Io resto nel mondo del calcio, non c'è ancora niente in ballo ma il mio futuro lo vedo lavorando nel calcio".

Buona anche la prestazione nel golf per l'ex attaccante. "E' un campo magnifico, è stato preparato veramente molto bene, sono convinto che sarà una bella Ryder Cup e sono contento che l'Italia ha preparato un bell'evento. Non posso seguirla perché devo tornare a casa, i bambini mi aspettano, venerdì è il mio compleanno. Oggi mi sono divertito tantissimo, è bello essere qua, è giocare con grandi atleti. Se è più forte Sheva o Bale a golf? Abbiamo lo stesso handicap….", ha aggiunto Sheva.