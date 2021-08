Calcio: Shevchenko si dimette da allenatore dell'Ucraina

Londra, 1 ago. (Adnkronos) – Andriy Shevchenko ha lasciato il suo ruolo di capo allenatore dell'Ucraina domenica dopo un periodo di cinque anni in carica dopo la scadenza del suo contratto. Il 44enne ex attaccante è passato dalla sua posizione di assistente per assumere la direzione della nazionale maggiore ucraina nel luglio 2016.

Dopo aver perso la qualificazione per la Coppa del Mondo 2018, Shevchenko ha guidato la nazionale alla fase finale di Euro 2020, dove ha raggiunto gli ultimi otto per la prima volta nella sua storia. Tuttavia, l'ex attaccante del Milan ha annunciato che non prolungherà il suo contratto per rimanere come allenatore dell'Ucraina.

"Oggi il mio contratto con la Federcalcio ucraina è scaduto", ha scritto su Instagram. "Ho passato cinque anni con la nazionale.

È stato un duro lavoro che ha dimostrato che siamo capaci di giocare un calcio moderno. Sono grato al presidente e al comitato esecutivo dell'UAF per l'opportunità di lavorare con la nazionale ucraina. Sono grato a ogni giocatore, ogni persona che ha aiutato ed è stata coinvolta nella squadra. Mille grazie a tutti i tifosi per il loro supporto e le loro critiche. Insieme, siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed emozionante.

Con fiducia nell'Ucraina".