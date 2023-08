Calcio: Siena, Comune individua Atlas Consulting come soggetto idoneo per iscrizione Eccellenza

Calcio: Siena, Comune individua Atlas Consulting come soggetto idoneo per isc...

Siena, 21 ago. – (Adnkronos) – Il Comune di Siena ha concluso oggi, lunedì 21 agosto, la procedura di individuazione relativa al Siena calcio, dopo la chiusura dei termini relativi all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024. A seguito delle documentazioni pervenute e delle consultazioni effettuate, l’amministrazione comunale ha individuato in Atlas Consulting Srl, società fondata da Simone Giacomini, il soggetto idoneo per il percorso legato alla costituzione della nuova società sportiva e all’iscrizione al campionato. Alla luce del provvedimento pervenuto oggi, lunedì 21 agosto, da parte del Tar del Lazio, tale possibilità è sottoposta all’esito dell’udienza del prossimo 26 settembre. Sono proseguite nel frattempo le consultazioni con la Figc che ha rassicurato l’amministrazione comunale sul percorso intrapreso, come del resto avvenuto nei giorni scorsi.