Calcio: Silvestri, 'da governo ennesima prova di inadeguatezza'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Un gruppo di sedicenti tifosi tedeschi, ma in realtà teppisti estremamente noti alle forze dell’ordine, ha devastato la città di Napoli e messo a ferro e fuoco il suo centro. Il governo Meloni dovrebbe dare risposte su questo e non accampare scu...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Un gruppo di sedicenti tifosi tedeschi, ma in realtà teppisti estremamente noti alle forze dell’ordine, ha devastato la città di Napoli e messo a ferro e fuoco il suo centro. Il governo Meloni dovrebbe dare risposte su questo e non accampare scuse utilizzando la solita retorica di cercare colpevoli che gli permettano di scappare dalla propria inadeguatezza”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Questa destra vive di urla e propaganda, e mai di soluzioni a beneficio dei cittadini. La dimostrazione è tutta nelle parole di Salvini, che nel 2015 chiedeva la rimozione del prefetto di Roma per i danni causati dai tifosi olandesi e che invece ora se la prende con il governo tedesco al quale chiede i danni. Come Movimento 5 Stelle ci aspettiamo che si individuino le responsabilità per quanto accaduto e che se ne traggano le dovute conseguenze”, conclude.