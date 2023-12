Calcio: Simeone, 'legato all'Inter, sarà una sfida molto difficile'

Madrid, 18 dic. – (Adnkronos) – "Sappiamo quanto sia complicata la Champions League: ogni partita presenta delle difficoltà e delle criticità. Lo scorso anno hanno fatto un gran percorso in questa competizione, e mi sento legato da un affetto particolare al loro vicepresidente Javier Zanetti, senza considerare che ho indossato quella maglia in passato. Sarà una sfida molto difficile". Così l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Getafe, in merito al sorteggio degli ottavi di Champions League che opporrà i 'colchoneros' all'Inter.