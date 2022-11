Calcio: Solbakken pronto per la Roma, 'andrò in un grande campionato e in un grande club'

Calcio: Solbakken pronto per la Roma, 'andrò in un grande campion...

– (Adnkronos) – "Andrò all'estero, in un grande campionato e in un grande club, molto probabilmente. Sarà divertente provarci e tornare a mettermi in una posizione tale da sfidare di nuovo me stesso. Le cose non sono ancora del tutto sistemate, ma ci stiamo avvicinando". Con il suo contratto con il Bodo/Glimt in scadenza tra un mese, Ola Solbakken è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma, dal prossimo gennaio. Il calciatore ha parlato a Tv2: "Stavolta proverò a trattenermi, non piangerò per due weekend di fila, ma è tutto molto malinconico e triste -aggiunge Solbakken-.

Sono estremamente grato per quello che il Bodo/Glimt ha fatto per me. Ci sono molte persone meravigliose nel club e sono fiducioso che il club diventerà una squadra di alto livello. Il Bodo/Glimt è gestito molto bene, siamo come una piccola famiglia qui. Ci sono molte persone che porterò con me anche più avanti nella vita".