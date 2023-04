Calcio: Sousa, 'abbiamo letto bene la partita, gran gol di Dia, sono felice'

Napoli, 30 apr. - (Adnkronos) - "Inizialmente abbiamo giocato più bassi, ma nel finale abbiamo avuto anche l'occasione per vincerla. Il Napoli ha le individualità per fare bene anche quando la prestazione collettiva non è perfetta. Abbiamo letto bene la partita per cap...

Napoli, 30 apr. – (Adnkronos) – "Inizialmente abbiamo giocato più bassi, ma nel finale abbiamo avuto anche l'occasione per vincerla. Il Napoli ha le individualità per fare bene anche quando la prestazione collettiva non è perfetta. Abbiamo letto bene la partita per capire quando potergli fare male. Sono felice". Così l'allenatore della Salernitana Paulo Sousa, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio a Napoli per 1-1 che rimanda lo scudetto degli azzurri. "Abbiamo trovato un gol straordinario con Dia, che ha fatto un grandissimo lavoro pur avendo avuto il pallone per poco tempo tra i piedi -aggiunge il tecnico portoghese-. Abbiamo ancora difficoltà di mantenere l'intensità alta durante tutta la partita, soprattutto quando il possesso è nostro. Stiamo però facendo un lavoro straordinario e i ragazzi continuano a crederci. Quando sono arrivato c'era tensione per la necessità di fare il risultato che quando arriva ti dà convinzione. Dobbiamo migliorare nella prima costruzione dal portiere e dalla linea dei tre difensori ma stiamo andando sulla strada giusta".