Calcio: Southgate, 'non vediamo l'ora di giocare e Wembley, vogliamo vincere'

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alto livello con il tutto esaurito a Wembley. Sono le serate che vuoi goderti". Così il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia del match contro l'Italia per le qualificazioni a Euro 2024. In caso di vittoria gli inglesi staccherebbero matematicamente il pass per la Germania. "Il primo obiettivo è sempre quello di qualificarsi per i tornei -prosegue Southgate-. Le nostre prestazioni nel girone ci hanno messo in una posizione forte, ma quello che vogliamo ora è comunque vincere la partita e giocare bene. Se all'87° minuto dovessimo essere ancora in parità la nostra posizione in classifica ci permetterà di non dover mandare il portiere in area…", aggiunge il ct dell'Inghilterra scherzando, prima di tornare sulla sconfitta a Euro 2020 con gli azzurri. "È stato un torneo con emozioni varie per tutti loro, ma non solo per quello che è successo quella notte. Sono passati due anni, da allora abbiamo giocato tre volte contro l'Italia".

Sothgate chiude parlando dei casi Maguire e Henderson nel mirino della critica. "Difenderò i nostri giocatori e la nostra squadra perché abbiamo bisogno di unità. La loro qualità ed esperienza ci hanno portato grandi risultati: questi campioni sono il motivo per cui abbiamo vissuto grandi serate”. In particolare su Henderson, accusato di aver tradito i propri ideali avendo accettato i soldi dell’Arabia Saudita nonostante sia un paladino dei diritti della comunità Lgbtq+: “Sceglierò sempre i migliori giocatori per la squadra, per darci le migliori possibilità di vincere. La gente può non essere d'accordo con la posizione di Henderson, ma non penso che questo sia un motivo per non selezionarlo e non è un motivo per fischiarlo. Non credo che i suoi valori siano cambiati ma capisco che la sua decisione di giocare lì non sia in linea con questi. Quando giochiamo per l'Inghilterra, io sento che tutti dovrebbero essere dalla parte della squadra. In caso contrario, dobbiamo affrontare questo problema. Vorremmo i tifosi al nostro fianco, siamo una squadra più forte se i tifosi sono con noi”.