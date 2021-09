Calcio: Spagna, stadi con capienza al 100% da venerdì

Madrid, 29 set. (Adnkronos) – Per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus, gli stadi di calcio in Spagna potranno funzionare al 100%. Lo ha annunciato il ministero della Salute spagnolo. Le nuove regole entreranno in vigore venerdì. Da marzo 2020 fino allo scorso maggio, le partite si sono giocate a porte chiuse a causa della pandemia.

All'inizio della Liga di questa stagione, i primi spettatori sono stati riammessi negli stadi, che erano parzialmente pieni, di recente fino al 60 per cento della loro capacità. Per gli eventi sportivi indoor come il basket, il precedente limite del 40 percento sarà portato all'80 percento da ottobre. La situazione del coronavirus in Spagna attualmente sta andando bene. L'incidenza a sette giorni è di 27,5, che è inferiore rispetto alla Germania.

Migliore anche la situazione negli ospedali, mentre il 77,7 per cento della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid-19.