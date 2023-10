Calcio: Spalletti carica gli azzurri, 'a Wembley capiremo il nostro livello'

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "Qui davvero puoi valutare di che livello sei, sono le situazioni che noi dobbiamo amare. Noi amiamo e dobbiamo amare questi confronti qui, è questo a fare la differenza. Il confronto con la realtà ti dà sempre la dimensione di ciò che sei realmente e non dobbiamo sfuggire da questo confronto, altrimenti bisogna cambiare mestiere". Così il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024. "Loro sono bravi a variare, da 4-2-3-1 a 4-3-3… Il segreto per ottenere un grande risultato non è mai una cosa sola, ma la somma delle cose che ti sei preparato. Non siamo venuti qui a giocare il calcio che ci capita, ma la partita che vogliamo", aggiunge il ct azzurro.