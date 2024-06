Calcio, Spalletti: ci sono partite che fanno la tua storia

Milano, 24 giu. (askanews) – “Ci sono partite che la tua storia la fanno diventare piccola o grande, è da questa sfida qui che poi si hanno dei risultati importanti su quelle che sono le proprie storie”. Luciano Spalletti suona la carica alla vigilia di Italia-Croazia, terzo match degli azzurri agli Europei in programma domani. Agli azzurri basta un punto per qualificarsi agli ottavi di finale. “Nonostante molti siano giovani e sia la prima volta che si trovano a giocare queste sfide estreme come si sono chiamate l’altra volta, perché è così, mi sembra di vedere l’atteggiamento giusto per andarsela a giocare, per chiapparci poi delle cose e per far vedere gli insegnamenti che abbiamo ricevuto” ha detto il Ct azzurro.