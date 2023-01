Calcio: Spalletti, 'con la Roma è uno scontro diretto per lo scud...

– (Adnkronos) – "Ogni partita è difficile, questa di più perché è uno scontro diretto per lo scudetto e sarà una gara tutta da gustare tatticamente e come individualità. I 3 punti sono sempre il bottino da portare a casa". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma al 'Maradona'.