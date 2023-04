Calcio: Spalletti, 'Contratto? La società ha la possibilità di prolungarlo'

Napoli, 1 apr. - (Adnkronos) - "Il contratto? Io ho qualcosa davanti che è determinante per la città, tutte le attenzioni sono lì, altrimenti sarei meno napoletano. Non disperdo energie in nessun altro pensiero banale. Poi credo che la società abbia la possibilit&agr...

Napoli, 1 apr. – (Adnkronos) – "Il contratto? Io ho qualcosa davanti che è determinante per la città, tutte le attenzioni sono lì, altrimenti sarei meno napoletano. Non disperdo energie in nessun altro pensiero banale. Poi credo che la società abbia la possibilità di prolungare il contratto, per cui di cosa si parla? Il presidente ha l'opzione…e a me non interessa del contratto!". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, si esprime così in merito al prolungamento del contratto. "Penso solo ai risultati e spero i giocatori facciano lo stesso. Parlare dei prossimi contratti serve a creare confusione. Pure sui rinnovi e gli adeguamenti dei giocatori, si rischia di perdere attenzione rispetto all'unico pensiero che deve esserci: il risultato di domani e i tifosi sanno quant'è importante!", aggiunge Spalletti.