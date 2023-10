Calcio: Spalletti, 'curioso di vedere il nostro atteggiamento contro l'Inghilterra'

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "Secondo me la nazionale inglese è a un livello top, di primissima qualità. Per cui bisognerà essere doppiamente bravi nell'essere una squadra compatta e al contempo fare delle scelte riconoscibili per tutta la squadra. Se andremo ad allungarci molto, se non riusciremo ad avere la nostra percentuale di possesso palla allora sarà sicuramente una gara difficile per noi. Sono un po' curioso anche io di vedere quale sarà il nostro atteggiamento e il nostro comportamento contro una squadra di livello top". Così il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024. "La sintesi corretta è quella di non allenare gli alibi, non vanno trovati degli alibi -sottolinea Spalletti-. Noi dobbiamo fare la partita e quello per cui ci siamo preparati, non si può entrare in campo spaventati per quello che è il colore della maglia, il nome della maglia che abbiamo davanti, lo stadio in cui giochiamo. Dobbiamo giocare a calcio".