Calcio: Spalletti, 'dobbiamo vincere contro tutti gli avversari, dispiaciuti per il pari in Macedonia'

Milano, 11 set. – (Adnkronos) – "Gestire la situazione? È facile, dobbiamo vincere contro tutti gli avversari che ci mettono davanti, non possiamo tirarci indietro dal tentativo di andare a vincere qualsiasi partita". Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ucraina valida per le qualificazioni a Euro 2024. "Nessuno di noi è contento del pareggio contro la Macedonia, quando sono rientrato negli spogliatoi è stato avvilente vedere questo dispiacere per il risultato. Il campo effettivamente era penalizzante", aggiunge l'ex tecnico del Napoli.