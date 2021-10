Calcio: Spalletti, 'domani proveremo a vincere, ma Roma non sarà mai mia nemica'

Napoli, 23 ott. (Adnkronos) – "Le emozioni per il ritorno a Roma? Sono tanti anni che faccio questo mestiere, ho capito che per essere felice e vivere bene il calcio in piazza importanti, di umori forti, da questo punto di vista Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, ma non sarà mai una gara contro un nemico, ma tra due parti di me, non c'è stato nessun passato da sconfiggere per me, ma una gara importantissima per il futuro del Napoli che dobbiamo provare a vincere.

Ovviamente sarò tutto del Napoli, ma la Roma non sarà mai la mia nemica". Lo ha detto il tecnico del Napoli ed ex Roma Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico.

"Con la Roma è uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d'Italia di cui abbiamo parlato, dove tutti vogliono abitare, in quel condominio lì… resta integro fino alla fine con tutte quelle squadre. Non ci sarà qualcuno escluso prima.

Tutti resteranno in corsa per la Champions, poi per il resto se ne parlerà strada facendo", ha aggiunto Spalletti sulla corsa Champions.