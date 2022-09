Calcio: Spalletti, 'faremo innamorare il Maradona, giocheremo un grande partita'

Napoli, 6 set. – (Adnkronos) – "Questi giocatori faranno di nuovo innamorare il Maradona perché si allenano bene e hanno una passione sfrenata per il gioco e per i colori, sono convinto che faranno una grande gara". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool.

"Si torna in Champions e troviamo le squadre più forti al mondo ma non bisogna andare in campo con l'idea di prendere i complimenti, ma con l'idea di vincere, questo è il segnale, come sul 2-1 a Roma con la Lazio abbiamo inserito due giocatori offensivi per andare a fare il terzo", aggiunge il tecnico toscano.