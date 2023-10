Calcio: Spalletti, 'finale Euro 2020 unica ma vogliamo ispirarci a quella vittoria'

Londra, 16 ott. - (Adnkronos) - "Quella finale lì come tutti ciò che amano il calcio ero a vederla, quella è stata una storia unica per chi l'ha vissuta e meritata. Sarebbe ingiusto fare dei paragoni, rimarrà unica. Vogliamo ispirarci a ciò che è s...

Londra, 16 ott. – (Adnkronos) – "Quella finale lì come tutti ciò che amano il calcio ero a vederla, quella è stata una storia unica per chi l'ha vissuta e meritata. Sarebbe ingiusto fare dei paragoni, rimarrà unica. Vogliamo ispirarci a ciò che è successo in quella gara lì e magari farla diventare questa la nostra storia, facciamo sì che diventi la nostra identità. Faremo di tutto. La realtà ci dirà di che livello siamo". Lo dice l'allenatore della Nazionale italiana Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inghilterra, valido per le qualificazioni a Euro 2024, ricordando il successo degli azzurri a Wembley nella finale di Euro 2020, proprio con la nazionale di Southgate.