Calcio: Spalletti, 'già affrontate emergenze, non dobbiamo innervosirci'

Napoli, 27 nov. – (Adnkronos) – "Va bene ciò che si dice, ma facciamo delle precisazioni: la rosa è di un certo livello, già nelle prime partite era fuori Mertens per l'operazione, a centrocampo c'erano pochi giocatori per disputare 3 partite a settimana ed abbiamo fatto ciò che volevamo.

Non dobbiamo dimostrare niente, innervosirci o avere cose da ribaltare, dobbiamo lavorare ogni giorno in maniera seria, quella è la soluzione. Dobbiamo essere superiori a ciò che s'è proposto la volta precedente, senza farci condizionare". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, in merito alle pesanti assenze nella squadra azzurra.